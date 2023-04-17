MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) teşkilatları tarafından “Bereket Sofrasında Gönül Birliği” iftarı düzenlendi. İftar programında konuşma yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 14 Mayıs’ınTürkiye’nin geleceğini belirleyeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalıştıklarını söyledi.

İFTARA YOĞUN KATILIM

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanı’nda düzenlenen iftar programına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek ve Mete Çakı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, İskilip Belediye Başkan Vekili Murat Kiraz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Sobacı ve tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, sendika başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, köy muhtarları ile yaklaşık 2000 kişilik davetli katıldı.

İftar programının açılışında konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dikkat çekerek, bu seçimle Türkiye'nin geleceğinin belirleneceğini dile getirdi.

‘GAYEMİZ, CUMHURBAŞKANIMIZI EZİCİ BİR OY ORANIYLA KAZANDIRMAK’

MHP olarak Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için çalıştıklarını anlatan Karapıçak, “Geleceğin Milliyetçi Türkiye’sini inşaa etmek için, 28. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde sesimiz olacak olan kıymetli vekil adaylarımız ile yola çıkmış bulunmaktayız. Gayemiz sayın Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’i ezici bir oy oranıyla kazandırmak, milli şuurun perçinlenmesi, Cumhur İttifakı’nın ruhunun dirayeti ve ilimizde hizmet yarışının hız kazanması adına Milliyetçi Hareket Partisi’nin meclisteki çoğunluğunu elde etmektir. Niyazım ve inancım o dur ki, inşallah bu fotoğrafı 15 Mayıs sabahında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de vereceğiz” dedi.

‘ÇORUM İÇİN GELECEK MİLLİYETÇİ HAREKET’

“Bizim Adayımız belli kararımız nettir. Çorum için ise gelecek Milliyetçi Harekettir” diyen Karapıçak, konuşmasının ardından milletvekili adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş, İsmail Lek ve Mete Çakı’yı kürsüye davet etti.

ADAYLAR ADINA KAYRICI KONUŞTU

Adaylar adına konuşma yapan 1. Sıra Adayı Vahit Kayrıcı, konuşmasında 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinde partisine ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Program sonunda Kayrıcı, iftara katılan MHP’lilerle tek tek tokalaşarak uğurladı.