Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Çorum’un yerli markalarından Ser Döküm Makina, Greyder Ayakkabı ve Armor Erksan Radyatör firmalarına birer nezaket ziyaretinde bulundu.

Bu kapsamda Ser Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Karagöz, Greyder Ayakkabı Fabrika Müdürü Abidin Çatma ve Armor Erksan Radyatör Üretim Müdürü Emre Sayılır’la görüşen Başkan Şuayb Sarı, sektör sorunlarını dinledi.

İl Başkanı Sarı’ya ziyaretlerde, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, İl Teşkilat Başkanı Orhan Sakınmaz, İl Plânlama ve Koordinasyon Başkanı Haydar Kurtaran ve İl Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ahmet Güher eşlik ettiler.

ÇELİK DÖKÜM SANAYİİNDE NİTELİKLİ ELEMAN SIKINTISI

Ziyaretlerde edindiği izlenimleri aktaran Saadet İl Başkanı Sarı, çelik döküm sektöründe nitelikli iş gücü eksikliğine dikkat çekerek, “Sektörde usta-çırak geleneği zayıflamış, eleman yetiştirme süreci neredeyse durma noktasına gelmiştir. Çalışanların pek çoğunun kısa sürede işi bırakmaları, üretimde sürekliliği ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Çorum özelinde, döküm ve çelik sektörüne yönelik meslekî bir lise bir ihtiyaçtır. Gençlerin erken yaşta sektöre kazandırılması, hem istihdam sorununu azaltacak hem de nitelikli iş gücü açığını kapatacaktır.” dedi.

Bir diğer önemli sorunun ise küresel rekabet olduğunu vurgulayan Sarı, “Özellikle Çin ile fiyat bazında rekabet etmek mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Çin’de döküm ve çelik sektörüne verilen devlet destekleri; enerji, hammadde ve lojistik maliyetlerini ciddi şekilde düşürmektedir. Ülkemizde de benzer şekilde mal alımlarında ve enerji giderlerinde devlet desteği sağlanması, yerli üreticinin ayakta kalabilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Ayrıca dövizin baskılanması, ihracat yapan firmaların yurt dışı rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu sorunlar çözülmeden Çorum’daki çelik döküm fabrikalarının sürdürülebilir büyüme sağlaması zor görünmektedir.” diye konuştu.

AYAKKABI SEKTÖRÜNÜ, YÜKSEK ÜRETİM MALİYETLERİ ZORLUYOR

Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, ayakkabı sektörünün karşı karşıya olduğu yapısal sorunlara ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: “En temel sorun, üretim maliyetlerinin yüksekliği olarak görünüyor. Hakiki deri ayakkabıda kaliteyi yakalamak için yoğun ve ince işçilik gerekmekte, bu da maliyetleri artırmaktadır. Türkiye’de işçilik pahalıdır; Mısır ve Fas gibi ülkelerde ise işçilik çok daha ucuzdur. Ancak bu ülkelerde Türkiye’de üretilen kalite seviyesini yakalamak kolay olmamaktadır. Ayrıca Çin’den çok düşük fiyatlarla ithal edilen ayakkabılar piyasayı adeta çökertmekte, yerli üreticiyi rekabet edemez hâle getirmektedir. Bu baskı nedeniyle çok sayıda büyük ayakkabı fabrikası kapanmış, bazıları ise son çare olarak üretimini Mısır’a taşımıştır. Ayrıca baskılanan döviz kuru, Avrupa pazarlarında rekabeti zorlaştırmakta ve ihracatçının elini zayıflatmaktadır. Sektörün sürdürülebilirliği için üretim, işçilik ve dış ticaret politikalarında acil desteklere ihtiyaç vardır.”

Son olarak radyatör sektörünün sorunlarına da değinen Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, “Sektörde en önemli problem, artan iş gücü maliyetlerinin, rekabet gücünü zayıflatmasıdır. İş gücü maliyetlerini azaltmak için robotik sistem yatırımlarına bir yöneliş söz konusu. Ham madde maliyetlerindeki artış ise ayrı bir baskı oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)