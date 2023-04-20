Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Koca ve derneğe bağlı köy muhtarları AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında bir konuşma yapan Günay, 14 Mayıs'ta AK Parti'nin zafere ulaşacağını söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde muhtarlardan destek isteyen Günay; “Köylerimizde, mahallelerimizde bizlerin gözü kulağı, halk ile aramızdaki köprü olan kıymetli muhtarlarımız destek ziyaretinde bulundu. Köyüyle kentiyle her karış toprağı ile gelişen bir Türkiye ve Çorum için 14 Mayıs seçimlerinde köylerimizin desteğinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye olacağını ifade eden muhtarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “ Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız,hep birlikte Türkiye olacağız” sözleriyle de ifade ettiği gibi Türkiyemizin birliği ve beraberliği için bizler de Çorum’un her bireyi ile birlikte, gönül bağıyla bağlı olup 14 Mayıs'ta zafere ulaşacağız. Dünyaya karşı dimdik durmak için, üreten, büyüyen ve gelişen bir Türkiye için vakit Türkiye vakti, vakit AK Parti vakti“ ifadelerini kullandı