Bayat Belediyesi tarafından “Bayatımız’ı yeşille buluşturuyoruz” sloganlı kampanyada, 15 bin fidan dağıtıldı.

Sebze Pazarı kantar önünde açılan standa, Bayatlılar yoğun ilgi gösterirken, fidan dağıtım törenine

Kaymakam Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı İbrahim Kaymaz ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, fidan dağıtımı ile ilgili olarak şunları söyledi; “Bayatımız’ı daha yeşil, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için verdiğimiz sözü tutuyor, 15 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Çam, sedir, erik, kekik, adaçayı, badem, ahlat, hünnap, ceviz, kuşburnu, ıhlamur, lavanta ve katalpa fidanlarımızı vatandaşlarımızla buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz dağıtım töreniyle, geleceğe nefes olacak bu güzel mirası hep birlikte yeşertiyoruz. Halkımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeşil varsa bizler de varız. Durmak yok hizmete devam. Bir fidan, bir umut. Birlikte ekiyor, birlikte büyütüyoruz.”