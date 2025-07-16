Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi sırasında şehit olan Sungurlulu hemşehrimiz Akif Kapaklı kabri başında anıldı.

Hain darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Akif Kapaklı, Karşıyaka mezarlığında bulunan kabri başında anıldı. Kapaklı'nın kabri başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi ve karanfil bırakıldı.

Kaymakam Mutlu Köksal, Şehit Akif Kapaklı’nın ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Daha sonra protokol üyeleri Şehitliği de ziyaret ederek dua ettiler ve karanfil bıraktılar. Şehitlikte ki anma etkinliğine Şehit Akif Kapaklı’nın ailesi, Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.