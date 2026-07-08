Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan gündüz bakımevi projesinin ilki tamamlandı. Kreş 15 Temmuz’da hizmete açılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre; 37-66 ay aralığındaki çocukların kabul edileceği gündüz bakımevi için ön kayıt sürecinde sona gelindi.

Aileler başvurularını bugün gün sonuna kadar u.corum.bel.tr/gbe adresinde online olarak gerçekleştirebilecek.

Aylık ücretin 16 bin 770 TL olarak belirlendiği gündüz bakımevinde başvurular, belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde ise kayıt hakkı kazanacak öğrenciler noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ailelere ve çalışan annelere yönelik sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan gündüz bakımevi projesinin ilki olan Neşeli Çocuk Gündüz Bakımevi, modern eğitim alanları, oyun ve etkinlik bölümleriyle çocuklara nitelikli bir ortam sunacak.

İKİNCİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NE

İlk gündüz bakımevinin açılış hazırlıkları sürerken, ikinci gündüz bakımevinin de Bahçelievler Mahallesi’nde hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.” denildi.