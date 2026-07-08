Çorum Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü başkanlığında gerçekleştirildi.
Saat 14.00'te başlayan toplantıda, ARCA Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık'a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine ilişkin teklif meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
SAVAŞ BALÇIK KİMDİR?
Savaş Balçık, savunma sanayii, inşaat ve spor yatırımları ile tanınan Türk iş insanıdır.
Balkar İnşaat ve Arca Savunma/Holding şirketlerinin sahibidir. Aynı zamanda Arca Çorum FK'nın sahibidir.
İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra spor yatırımlarıyla da adından söz ettiren Balçık, 2025 yılında Arca Çorum FK'nın hisselerini devralarak kulübün ana hissedarı oldu.
Çorum'da takıma verdiği maddi-manevi destekle ve Süper Lig hedefine yönelik çalışmalarıyla bilinmektedir.
Balkar Grup bünyesinde faaliyet gösteren iş insanı, geçmişte Balkar Dayanıklı Tüketim Malzemeleri sektöründe de yer aldı.