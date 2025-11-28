Ankara'da bir inşaatta yedikleri yemek sonucu 153 işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Çevre hastanelere başvuran 153 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çok sayıda arama yapıldı.

Bazı kişiler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, bazıları da kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bu kapsamda, 153 kişinin Ankara genelinde çeşitli hastanelere müracaat ettiği, bu kişilerden 8'inin taburcu edildiği, 142'sinin acil servislerde, 4'ünün ise yoğun bakımda takip ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgeye gönderilen ekiplerin ilk değerlendirmelerinde, vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.