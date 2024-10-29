Ahlatcı Çorum FK evinde 163 gün sonra kazanarak soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Ligde evindeki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 16 Mayıs’ta Kocaelispor’u play-off ilk turunda 2-1 yenerek alan kırmızı siyahlı takım bu sezonda ilk dokuz haftada evinde galibiyet sevinci yaşayamadı.
Çorum FK geçtiğimiz cumartesi günü evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanarak 163 gün sonra evinde galip gelmenin sevincini önce saha içinde taraftarları ile ardından da soyunma odasında galibiyet pozu vererek kutladı.
Editör: Halil Öztürk