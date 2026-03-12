Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor ile Özbelsan Sivasspor takımları, Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda karşılaştı.

Sivasspor, rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla geçti.

Sivas temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 63'te Bekir Böke ile 86'da Badji kaydetti.

Hatayspor'un tek sayısı ise 77'de penaltıdan Muhammed Gönülaçar attı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 41 yaptı. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.