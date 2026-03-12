Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Özel Sporcular İl Birinciliği sona erdi.

İl temsilcisi Alparslan Hoşgör'ün yaptığı açıklamaya göre, Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu'nda, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere üç kategoride düzenlenen turnuva sonunda, yıldız erkeklerde İlhan Şan birinci, Mesut Ali Otka ikinci oldu.

Genç kızlarda, Bahar Karayel şampiyon olurken, Elif Nur Kaya ikinciliği elde etti. Irmak Çubuk ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Genç erkeklerde ise Umut Apaydın birinci, Emirhan Büyükafşar ise ikinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile Özel Sporcular İl Temsilcisi Mehmet Ali Kurt müsabakaları yerinde izledi.

Dereceye giren sporculara madalya verildi.