Trendyol 1. Lig'de Atko Grup Pendikspor, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta konuk olduğu Serik Spor'u 90+3'te attığı golle 4-3 yendi.

Bu sonuçla Pendik, puanını 52'ye yükselterek play-off hattındaki konumunu güçlendirdi. Son anlarda skoru 3-3'e getirmesine rağmen uzatmalarda yıkılan küme düşme hattındaki Serik'in mağlubiyet serisi ise 5'e çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Serik Spor, play-off hattındaki konumunu güçlendirmek isteyen Atko Grup Pendikspor'u konuk etti.
Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan müsabaka 7 gol ve 1 kırmızı kartta sahne oldu.

Nefes kesen mücadelede gol perdesini 14. dakikada Pendikspor'dan Hamza Akman açtı. 21. dakikada Thuram ve 31. dakikada Vinko Soldo ile 2 gol daha bulan İstanbul ekibi, skoru 3-0 yaptı.

Pendikspor'un ilk golünü atan Hamza Akman, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı Atko Grup Pendikspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bir kişi eksik kalan rakibi karşısında ikinci yarıda baskı kuran ev sahibi Serikspor, Jetmir Topalli ile 74. dakikada farkı 2'ye indirdi: 1-3

80. dakikada Alan Montes ve 88'de Bilal Ceylan ile fileleri havalandıran Antalya temsilcisi, uzatma anlarına 3-3'lük eşitliği sağlayarak girdi.

Ancak 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thuram, Pendikspor'u bir kez daha öne geçirdi: 3-4

10 kişi kaldığı müsabakadan 4-3 galip ayrılmayı başaran Petkimspor, hanesine 3 puanı yazdırdı. Puanını 52'ye çıkaran İstanbul ekibi, play-off hattındaki konumunu perçinledi.

Mağlubiyet serisi 5 maça yükselen Antalya ekibi Serik Spor ise 29 puanla küme düşme hattında kaldı. Antalya ekibi, ligde kalma umutlarını da daha da azalttı.

