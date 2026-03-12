Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler ligin 30. haftasında kozlarını paylaştı.
34. dakikada Felix Afena-Gyan, 39 ve 89. dakikalarda Mbaye Diagne ve 47. dakikada Mehmet Yeşil'in golleriyle Amed Sportif Faaliyetler maçı 4-0 kazandı.
Son 8 haftada 5. galibiyetini alan Amed Sportif Faaliyetler puanını 61'e çıkarıp zirve takibi sürdürdü.
Ligde üst üste üçüncü maçını kaybeden İstanbulspor ise 38 puanda kaldı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet