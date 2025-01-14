Çorum’da 13 Ocak Pazartesi günü evden çıkan 18 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Çoraklık mevkiinde yaşayan 18 yaşındaki Yaprak Tok'tan ailesi haber alamıyor.

Lise son sınıf öğrencisi genç kız sabah okula gitmek için evinden çıktı, bir daha dönmedi.

Kayıp kızlarını arayan aile, kızlarının bulunması için çağrıda bulunurken, genç kızı görenlerin ya da bulanların babası Barış Tok'un 0537 220 90 12 nolu telefonuna veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.