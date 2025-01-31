Çorum Belediyesi, sanayi esnafının daha güvenli ve modern bir ulaşım ağına kavuşması için 19. Cadde’de bakım ve onarım çalışmalarına hızla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 19. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapalı olacak.

Çalışmaların son durumunu incelemek amacıyla Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaşı ve Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, bölgeyi ziyaret etti.

Başkan Necmettin Uzun, sanayi esnafına çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Çorum Sanayi Sitesi 19. Cadde’de belediyemiz tarafından bakım ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Esnafımızdan dikkatli olmalarını ve çalışmalardan kaynaklanabilecek olası aksaklıklara karşı anlayış göstermelerini rica ederiz.”