SMMMO Başkanı Ceyhan Baran 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili yazılı mesaj yayınladı.

19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmiş en değerli miraslardan biri olduğunu dile getiren Ceyhan Baran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve kararlılıkla girdiği milli mücadele zaferle sonuçlanmıştır. 19 Mayıs, ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak olanlar da geleceğimiz olan gençlerimizdir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen Atatürk, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni çok güvendiği gençlere emanet etmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe olan güvenini ve inancını ise; "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözleriyle dile getirmiştir. Bu sebeple 19 Mayıs, gençlerimize armağan edilmiş en değerli miraslardan biridir. Gençlerimizin, Atatürk'ün izinde, aklın ve bilimin ışığında, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Tüm gençlerimizin bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."