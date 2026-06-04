16. Aracınızda Bulunması Gereken Malzemeler

Ön tekerleği arka tekerlek takip eder; bu nedenle trafikte öncelikle resmî araçlar örnek olmalıdır.

"Dağ başına kış gelir,

İnsan başına iş gelir.

İhtiyaç duyduğumuz anda,

Bu malzemeler hoş gelir."

Zincir

Kış şartlarında, özellikle kimsenin bulunmadığı bir yerde zincir takmak zorunda kalabileceğinizi düşünerek, zaman zaman uygulamalı olarak zincir takma pratiği yapınız. Günümüzde araçlara zincir takmak eskiye göre daha kolay olsa da, daha önce hiç denememiş bir sürücü zorlanabilir ve hata yapabilir.

Her kış, yolda kalan birçok sürücünün zincir takabilmek için başkalarından yardım istediğine şahit oluruz. Okullarda verdiğim seminerlerde ehliyeti bulunan öğretmen hanımlara sık sık şu soruyu yöneltirdim:

"Hiç zincir takmayı denediniz mi?"

Çoğunlukla aldığım cevap "Hayır" olurdu. Ardından hayatın içinden örnekler verdiğimde ise şu sözleri duyardım:

"Hocam, haklısınız. En kısa zamanda uygulamalı olarak deneyeceğim. İhtiyaç duymadığım için bugüne kadar hiç düşünmemiştim."

Unutmayalım ki trafikte en iyi eğitim, ihtiyaç anından önce yapılan tatbikattır.

Reflektör

Araçta bulunan reflektör; ihtiyaç hâlinde en az 150 metreden görülebilecek, rüzgârda devrilmeyecek kadar sağlam ve kullanılabilir durumda olmalıdır.

Birçok sürücü, viraj veya tepe üstünden sonra aniden karşısına çıkan arızalı araçların oluşturduğu tehlikeyi yaşamıştır. Bazı sürücüler reflektör kullanmak yerine yola taş dizmekte, ilk yardım çantası, bidon, kriko gibi malzemeler bırakmakta ya da eski lastik yakarak işaretleme yapmaktadır. Ne yazık ki bu yanlış uygulamalar ölümcül kazalara davetiye çıkarmaktadır.

Ünlü ralli pilotu Renç Koçibey'in de işaretlenmemiş bir araca çarparak hayatını kaybettiğini hatırlayalım ve kurallara uygun işaretlemenin önemini asla unutmayalım.

El Feneri veya Şarjlı Lamba

Araçtaki elektrik sistemi arızalanabilir ve bütün lambalar bir anda sönebilir. Böyle bir durumda gece vakti yol ortasında kalabilir, gerekli uyarıları yapamayabilir ve ciddi kazalara sebep olabilirsiniz.

Yıllar önce yaşadığım bir olayı ibret olması amacıyla sizlerle paylaşmak isterim. Çünkü en kolay tedbir, başkalarının yaşadığı hatalardan ders çıkarabilmektir.

Bir gece Amasya'dan Çorum'a doğru özel otomobilimle seyahat ediyordum. Birden aracın bütün elektrik sistemi devre dışı kaldı. Farlar yanmıyor, korna çalışmıyor, araç da stop etmişti. Mecburen yolun sağına çektim. Yol dar, kenardaki otlar ise oldukça yüksekti. Üstelik gece olması nedeniyle görüş mesafesi daha da azalmıştı. Arkadan gelen dikkatsiz bir aracın bize çarpma ihtimali son derece yüksekti.

O sırada ne reflektörüm vardı ne de el fenerim. Adeta kaderimize teslim olmuştuk. Hemen çocukları araçtan indirerek güvenli bir alana götürdüm. İşin daha da kötüsü, cep telefonu da çekmiyordu. Açık renkli montumu çıkarıp gelen araçlara sallayarak hem onları uyarmaya hem de yardım istemeye başladım.

Bir süre sonra 28 plakalı bir kamyon durdu. O an yaşadığım sevinci tarif etmem mümkün değil. Şoföre birkaç yakınımın telefon numarasını verdim. Ulaşamazsa en yakın emniyet birimine gidip durumumu anlatmasını rica ettim. Çünkü yabancı bir yerde, günün her saatinde yardım isteyebileceğiniz en güvenilir adres güvenlik güçlerimizdir.

Nihayet bir usta geldi ve arıza giderildi. Yolumuza devam ettik. "Bir musibet bin nasihatten iyidir." sözü tam da bu olay için söylenmiş gibiydi. Ertesi sabah yaptığım ilk iş, aracıma kaliteli bir reflektör ve güçlü bir el feneri almak oldu.

Üstelik bu malzemeler yalnızca trafikte değil, olası depremler sonrasında da hayat kurtarabilir. 17 Ağustos depreminden sonra yaşananları hatırlayınız. O karanlık gecelerde bir mumun, bir el fenerinin ya da küçük bir ışıldağın ne kadar kıymetli olduğunu o günleri yaşayanlar çok iyi bilir.

Battaniye

Bir battaniyenin ne kadar çok işe yarayabileceğini hiç düşündünüz mü?

* Yangın sırasında motor bölmesini örtmek için,

* Karlı ve buzlu zeminde tekerlek altına sermek için,

* Dolu yağışında aracın üzerine örtmek için,

* Deprem ve benzeri afetlerde soğuktan korunmak için,

* Kaza anında sedye olarak kullanmak için,

* Ölümcül kazalarda cenazenin üzerini örtmek için,

* LPG kaynaklı alevlenmelerde ıslatılarak yangını boğmak için,

* Pikniklerde zemine sermek için,

* Çocukları üzerine koyup sallamak için,

* Mecburiyet hâlinde atlama çarşafı olarak kullanmak için,

* Güneş altında gölgelik oluşturmak için.

Kısacası, araçta bulundurulan bir battaniye; bazen konfor, bazen güvenlik, bazen de hayat kurtaran bir yardımcı olabilir.

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