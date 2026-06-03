Araçlarda çocuk emniyet kilitlerini daima aktif tutunuz. On iki yaş ve altındaki çocukların mutlaka arka koltukta seyahat etmesi gerekir. Çünkü ön koltukta bulunan hava yastıkları, çocuklarda göz ve göz çevresi yaralanmalarına, hatta kafa ve boyun travmalarına yol açabilir.

Çocuklarımızın ön koltukta oturma isteğine boyun eğmek yerine, onların güvenliğini öncelemek gerçek sevginin gereğidir. Özellikle küçük çocukları kucağınıza alarak direksiyon başına geçirmeyiniz. Bu durum onları kısa süreliğine sevindirebilir; ancak telafisi mümkün olmayan sonuçlara da yol açabilir. Bu durumda ömür boyu vicdan azabı çekersiniz.

13- Acil Yardım Araçlarının Geçiş Hakkına Saygı Gösteriniz

Önünüzdeki araç acil yardım araçlarına yol verdiğinde, fırsatçılık yaparak onların peşine takılmayınız; trafiği tehlikeye atmayınız ve acil araçların geçiş hakkını gasp etmeyiniz.

Özellikle deprem ve benzeri afetlerden sonra, çok zorunlu bir durum olmadıkça şehrin ana arterlerine çıkmamaya özen gösteriniz. Çünkü afet sonrasında bu yollar, ambulanslar, itfaiye araçları, arama-kurtarma ekipleri ve yardım konvoyları için hayati önem taşır. Hastanelere, ilçelere ve köylere ulaşacak ekipler bu güzergâhları kullanacaktır. Nitekim Japonya'nın başkenti Tokyo'da, olası afetlerde kullanılmak üzere yaklaşık 120 kilometrelik bir yol ağı acil durum araçlarına ayrılmıştır.

Unutmayalım; acil yardım araçları hiçbir zaman geç kalmak istemez, fakat çoğu zaman geç bırakılır. Buna sebep olanlardan değil, çözümün bir parçası olanlardan olalım.

14- LPG'li Araçları Kapalı Alanlara Park Etmeyiniz

LPG'li araçların kapalı alanlara park edilmesi birçok yerde yasaktır. Ancak bu kurala zaman zaman gereken önem verilmemekte, olası facialara davetiye çıkarılmaktadır.

Ayrıca kapalı alanlarda aracınızı çalıştırıp uzun süre içinde beklemeyiniz. Egzoz gazları ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Geçmişte Çorum'da bir garajda araç içinde uyuyan iki şoför, egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiştir. Bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almak hepimizin sorumluluğudur.

15- Alkollü Araç Kullanmayınız

Hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını korumak istiyorsanız, kesinlikle alkollü araç kullanmayınız. Bunun mazereti yoktur. Alkollü araç kullananları, en yakınınız dahi olsa, onların ve toplumun güvenliği için gerekli mercilere bildiriniz.

Trafik kazalarının önemli sebeplerinden biri alkoldür. Alkol miktarı arttıkça kandaki oksijen seviyesi düşer, beyin yeterince oksijen alamaz ve işlevlerinde bozulmalar başlar. Denge, görme ve işitme duyuları zayıflar; dikkat dağılır, hafıza zayıflar, tepki süresi uzar. Uyuşukluk, yorgunluk, karar verme hataları ve refleks kayıpları ortaya çıkar. Bunun yanında alkol, kişide sahte bir özgüven oluşturur; korku duygusunu azaltır ve aşırı hız yapma eğilimini artırabilir.

Araç Kullanırken Sigara İçmek

Araç kullanırken sigara içmek de sanıldığı kadar masum değildir. Sigarayı paketten çıkarmak, yakmak veya külünü silkelemek, dikkatinizi birkaç saniyeliğine yoldan uzaklaştırır. Özellikle yoğun şehir trafiğinde bu kısa anlar ciddi tehlikelere dönüşebilir.

Sigara yakmanız kaçınılmazsa, bunu aracınız tamamen durmuşken yapınız. Külünüzü kül tablasına bakmadan silkelemeye çalışınız. (Bu da tehlike) Açık camdan kül atmak ise ayrı bir risk taşır; hava akımı nedeniyle sıcak kül aracın içine savrulabilir ve gözünüze kaçabilir.

Eğer sigaranın ateşi üzerinize ya da koltuğa düşerse, paniğe kapılarak direksiyon hâkimiyetinizi tehlikeye atmayınız. Yanınızdaki kişiden yardım isteyiniz veya aracınızı güvenli bir şekilde sağa çekerek gerekli müdahaleyi yapınız.

Aslında en doğru tercih, araç kullanırken sigara içmemeyi alışkanlık hâline getirmektir. Böylece hem sağlığınızı korur hem de maddi ve manevi kazanç elde edersiniz. Unutmayınız; yanmış bir gömlek ya da pantolon can sıkıcı olabilir, ancak çarpışmış bir aracın yol açacağı sonuçlar çok daha ağırdır.

Son olarak, sigara izmaritlerini ve herhangi bir atığı araç camından dışarı atmayınız. Bir izmarit, istemeden de olsa güzel ormanlarımızın kül olmasına neden olabilir. Seyahat sırasında araçtan hiçbir şey atmayınız ve yanınızdakilerin de atmasına izin vermeyiniz. Çünkü insanları en çok etkileyen şey sözler değil, örnek davranışlardır. Önce siz örnek olunuz.

TAVSİYE: Depremle Yaşamak ve Kaza Geliyorum Demez kitabımı okumanızı tavsiye ederim.