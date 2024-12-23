Çorum’da yabancı uyruklu şahıs tanımadığını iddia ettiği kişilerce bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre Ubeyde Ammer A.(19), Kale Mahallesi Milönü 2. Sokak'ta tanımadığı kişilerce sözlü tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ubeyde Ammer A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Editör: Çorum Hakimiyet