Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesi, sigara düşmanı okullara “yeşil okul” ünvanı veriyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Dr. İ. Türker Ejder, temel amaçlarının gençlerin tütün mamullerinden uzak durmasını sağlamak olduğunu belirterek, “okullarda teneffüs saatlerinde bazı öğretmenler öğrencilerin gözü önünde sigara içmekte, gençlere kötü örnek olmaktadır. Teneffüslerde bu durumun bir yasal yaptırımı yok. Ancak öğrenci, öğretmeninin davranışını örnek alabiliyor. Öğretmenlerin, okul personelinin hatta servis şoförünün dahi sigara tüketmesi öğrenci açısından kötü bir durum. Bu durumun önüne geçmek için öğretmen ve personelinin sigara içmeyeceğine dair taahhütte bulunan okullara bir levha asıyoruz. Bu okulları yeşil okul ilan ediyoruz” dedi.

Ejder, Çorum’da 32 okulun yeşil okul ünvanı aldığını söyledi.