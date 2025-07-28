Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'dan Berat Luş'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HOŞ GELDİN BERAT LUŞ

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Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat LUŞ ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Alt yaş kategorisinde ve A takımda toplamda 31 maça çıkan 18 yaşındaki sol kanat, bu müsabakalarda 10 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet