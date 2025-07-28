Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Cumartesi günü sabah antrenman yapıp akşam Manisa FK ile özel maçta karşılaşan kırmızı siyahlı takım dün sabahı dinlenerek geçirdi.

Sabah sakatlıkları nedeni ile antrenmanlara katılamayan futbolcular özel çalışma yaparken diğer futbolcular dinlendi.

Akşam ise Topuk Yaylası tesislerindeki sahada saat 17’de antrenmana çıkan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Tahsin Tam futbolcularla kısa bir toplantı yaparak Manisa FK maçının değerlendirmesini yaparak artıları ve eksiler konusunda futbolcularda bilgiler verdi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dan alanda pas ve kısa süren tempolu koşuların ardından önce yarı sonra ise tam sahada yapılan taktik çalışma ile devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise oyun formatında bir çalışma yaptıran Teknik Heyet fiziksel düzeyi daha üst düzeye çıkarmaya çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takım kampta iki gün üst üste çift antrenmanla geçirecek.

Bugün ve yarın çift antrenman yapacak olan Çorum FK çarşamba günü akşam ise dördüncü hazırlık maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.