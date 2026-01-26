Trendyol 1. ligde sıkıntılı günler geçiren Sakaryaspor transfer yasağını kaldırdı ve ilk transferi Konyaspor’dan Melih Bostan ile yaptı.

22 yaşındaki futbolcu Derincespor alt yapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe alt yapısında forma giydi ve 2019 yılında profesyonel olduktan sonra Serikspor ve Eskişehirspor kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.

2023 sezonunda Gençlerbirliği’ne transfer olan Melih Bostan 2024 sezonunda ise Konyaspor’a transfer oldu.

İki sezondur Konyaspor forması giyen Melih Bostan Süper Ligde 20, 1. ligde 15, 2. ligde 8 ve 3. ligde 11 maçta forma giyerken değişik yaş kategorilerinde 45 kez milli formayı giydi.

Sakaryaspor’un transferde bu hafta içinde hareketli günler geçirmesi bekleniyor,