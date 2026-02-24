Çorum futboluna uzun yıllardır gerek yönetici gerekse antrenör olarak hizmet veren Hayrettin Karaca’nın tedavisi devam ediyor.

Pazar günü oynanan Çorum FK - Ümraniyespor maçında geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi dört kez durmasına karşın Hastane’de yapılan yoğun müdahele ile hayata döndürülen Hayrettin Karaca koroner yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından burda yapılan müdaheleler ile kalbi yeniden çalıştırılan Hayrettin Karaca acil olarak anjıyoya alındı ve tamamıen tıkalı olan damarı açıldı. Ardından Koronor yoğum bakıma alınan Hayrettin Karaca burda tedavi sürecinin sağlıklı devam etmesi için uyutuldu.

Dünü uyuyarak geçiren Hayrettin Karaca’nın vereceği tepkiye göre bugünde uyutulması ve sonrasında uyandırılması bekleniyor.

Bu süreçte en büyük endişe ise kalbinin durduğu anlarda vücutta olabilecek olumsuz durumlar. Bu noktada Hastanede yoğun bir tedavi süreci ile Hayrettin Karaca’nın sağlığına kavuşturulması için çalışmalar devma ediyor.

Gerek olayın ardından gerekse dün gün boyunca Çorum spor camiası ve ailesi hastanede onu yalnız bırakmadı. T

üm Çorum spor camiası Hayrettin hocanın biran önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.