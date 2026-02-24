Trendyol 1.Lig'de 27.hafta maçları dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi.
Temsilcimiz Arca Çorum FK, Bodrum ve Pendik'in yenilmesiyle haftayı 47 puanla 4.sırada tamamladı.
Haftaya 6.sıradan giren kırmızı siyahlılar Serik ve Ümraniye galibiyetleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti ve 2 haftada topladığı 6 puanla 4.sıraya yerleşti.
Ligde Erzurum FK 57 puanla liderliği sürerken, Erzurum'un en yakın takipçisi Erokspor 56, üçüncü Amedspor'un ise 54 puanı bulunuyor.
Liderin 10 puan gerisinde bulunan kırmızı siyahlılar şampiyonluk umudunu korumak için Manisa deplasmanında 3 puan arayacak.
Muhabir: Fatih Battar