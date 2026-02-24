Arca Çorum FK'da son haftalardaki performansları nedeniyle iki kaptan da kızağa çekildi.

Kırmızı siyahlılarda teknik direktörlüğe Uğur Uçar'ın getirilmesinin ardından ikinci kaptan Yusuf Erdoğan bu sezon ilk kez Ümraniye maçıyla yedek kulübesine otururken, kaptan Ferhat Yazgan da maç kadrosunda yer almasına rağmen oyuna alınmadı.

YUSUF ERDOĞAN İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAYAMADI

Sezonun ilk devresinde oynadığı oyun ve mücadelesi taraftarların sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadı.

Form düşüklüğü yaşayan tecrübeli oyuncu Uğur Uçar tarafından bu sezon ilk defa yedek kulübesinde oyuna başladı.

Bu sezon Çorum FK formasıyla 25 maça çıkan Erdoğan, 4 gol 10 asistlik katkı sağladı.

FERHAT YAZGAN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATIYOR

Kaptan Ferhat Yazgan ise bu sezon hayal kırıklığı yaşatıyor.

Taraftarların eleştiri odağındaki isim orta sahada yaptırdığı top kayıplarıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon 25 maça çıkan Yazgan 1461 dakika süre aldı ve sadece 2 gollük katkı sağlayabildi.

SEHİC KAPTAN OLARAK ÇIKTI

İki kaptanın yokluğunda Ümraniye maçına kaptan olarak kaleci Sehic çıktı.