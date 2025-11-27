Trendyol 1. Lig'de 15. hafta, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 15. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)
29 Kasım Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)