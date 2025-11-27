Trendyol 1. Lig'de 15. hafta, yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 15. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

1 Aralık Pazartesi:

Efe'ler 7 maç sonra kaybetti
Efe'ler 7 maç sonra kaybetti
İçeriği Görüntüle

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

Muhabir: Anadolu Ajansı