Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar ara vermeden dün başlanan Boluspor maçı hazırlığı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Hatayspor maçının ilk yarısındaki kötü futbolu değerlendirdi.

Tesis fitnes salonunda yapılan antrenman öncesinde futbolcularla bir değerlendirme toplantısı yapan Uğur Uçar böyle kaliteli isimlerden kurulu bir kadronun maçın ilk yarısındaki futbolu oynamasının mümkün olmadığını belirterek bu yarıdan gereken dersleri çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Takım olarak hedeflerinin belli olduğunu belirten Uçar bu hedefe ilk yarıdaki futbol ve mücadele ile ulaşmalarının mümkün olmadığını belirterek zorlu maçlara böyle bir başlangıcın işlerini çok daha zorlu hale getireceğini belirterek tüm futbolculardan özeleştiri yapmalarını istedi.

Bu toplantının ardından Hatayspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular salonda egzersiz yaparak günü tamamlarken az süre alanlar ve oynamayanlar ise sahada geçerek burda dar alanda pas çalışması ve gruplar halinde yapılan aerobik koşu ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım perşembe günü saat 16’da Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.