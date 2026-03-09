Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, HT Spor’a özel açıklamalarda bulundu.

Pendikspor’dan ayrılıp neden Çorum FK’ya geldiğini anlatarak başlayan Uçar; “Bazı fikir ayrılıkları nedeniyle Pendik’teki serüveni sonlandırmak zorunda kaldık. Çorum FK’dan gelen teklifi, oyuncu grubuna inandığım için kabul ettim. Kulüpler arasında anlaşma sağlanınca Çorum FK hikayesi bizim için başladı ve çok güzel başladı. İnşallah böyle devam eder.” dedi

Takımın başına geleli 1 ay gibi kısa bir süre olduğunu belirten Uçar, geldikleri süreçte takımın çok iyi reaksiyon verdiğin söyledi.

Oyun anlamında çok iyi bir gelişme kaydettiklerini dile getiren Uçar, ligin bitimine 9 hafta kaldığını ve maç maç gittiklerini ifade etti.

‘KAZANMA SERİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ’

Bolu maçını da kazanarak kazanma serisini devam ettirmeyi amaçladıklarını aktaran Uçar;

“Oyun anlamında takımı geliştirirken skor da almanız gerekiyor. Böyle bir süreçteyiz. Biraz daha skor odaklı bir oyun oynuyoruz. Oyunumuz da biz geldikten sonra gelişmeye başladı. Haftalar geçtikçe daha çok üstüne koyacağız. Biz maç maç bakıyoruz. 9 haftalık süreç kaldı, önümüzde bir Bolu maçı var. İlk önce Bolu maçını kazanıp, kazanma serimizi devam ettirip inşallah ondan sonraki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Artılarımızı, eksilerimizi en iyi şekilde analiz ediyoruz. Gol yeme sorunumuz vardı, yavaş yavaş çözmeye başladık. Onu da tamamen ortadan kaldırırsak, son vuruşlarda da daha dikkatli olursak daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu

‘Bizim hedefimiz her zaman en yukarısı diyen Uçar;

“Çok güçlü rakiplerimiz var. İyi bir galibiyet serisi yakaladı rakiplerimiz. Biz maç maç gidiyoruz. Biz maçları kazanacağız ondan sonra rakiplerimizin ne yaptığına bakacağız. Tabi ki puan kayıpları olacak. Bu ligde 2 maç kazanıp play off hattına da girebiliyosun, iki maç kaybettin mi düşme potasına giriyorusun. Bizim hedefimiz her zaman en yukarısı. Çok kaliteli bir oyuncu topluğumuz var. Sadece birlikte kompakt hareket etmeyi sağladığımız zaman fark yaratan bir Çorum FK var. Biz de bunun üzerinde duruyoruz. Gerçekçi hedefimiz her hafta bir üstteki takımı yakalamak. Bunun içinde bizim puan kaybetmemiz gerekiyor.’ diye konuştu

‘TARAFTAR DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR’

Şehrin futbolla yatıp, futbolla kalktığını ama taraftar desteğinin az olduğunu vurgulayan Uçar, “Bu zamana kadar alınan sonuçlardan dolayı az sayıda taraftarımızın geliyo ama inşallah şehir komple havaya girdikten sonra itici güç olacaklar. İç saha maçlarında taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. İyi oyunla beraber tribünlerin dolacağına inanıyorum. “ dedi

‘HEDEFİM AVRUPA’DA TAKIM ÇALIŞTIRMAK’

Son olarak kişisel hedefini de açıklayan Uçar, önce Çorum FK’yı Süper Lig’e çıkartmak ardından da Avrupa’da üst seviye bir ligde takım çalıştırmak olduğunu belirterek;

“Benim hedefim Çorum FK’yı Süper Lig’e çıkartıp, orada ilk 5, ilk 7’de bitirmek. Ondan sonra kulüple beraber gelişmek istiyorum. Daha sonra ise Avrupa’da üst seviye liglerde kulüp çalıştırmak isterim. Onun içinde kendi geliştirmek için elimden geleni yapıyorum.” ifadelerini kullandı