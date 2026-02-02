Altın, tarihi düşüşün ardından gerilemesini sürdürdü.

Yüzde 4'ün üzerinde kayıplar devam ediyor. Altının düşüşündeki ana etkenlerden biri Fed başkanlığına Kevin Warsh'ın aday gösterilmesi ve ABD-İran arasındaki diyalogun başlaması öne sürüldü. Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı

Altın, ons başına 4 bin 584 doların altına düşerek yüzde 4'ten fazla değer kaybetti ve değerli metalin on yıldan fazla bir süredir yaşadığı en sert düşüşün ardından kayıplarını sürdürdü.

Cuma günkü sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha şahin bir seçim olarak görülen Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamayı planladığı haberleriyle tetiklendi. Altını rekor seviyelere taşıyan amansız bir yükselişin ardından kar alma da ortaya çıktı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 799 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 404 dolar, en yüksek de 4 bin 884 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 614 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 161 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 455 liradan alıcı buluyor.