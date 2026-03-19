Sungurlu’ya bağlı Karakaya Köyü’nde açılmak istenen taş ocağı ve kırma-eleme tesisine karşı mücadele eden köylüler, ÇED olumlu kararının iptali için açılan davanın duruşması öncesinde basın açıklaması yaptı.

Çorum İdare Mahkemesi’nde önünde yapılan eylemde köylüler adına açıklamayı okuyan Karakaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Servet Demirkaya, projeye ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun köyün gerçeklerini yansıtmadığını söyledi.

Raporda köy çevresinde meyve üretimi olmadığı yönündeki tespitin gerçeği yansıtmadığını belirten Demirkaya, faaliyet alanına yalnızca 250 metre mesafede 21 bin metrekareyi aşkın organik armut bahçesi bulunduğunu ifade etti.

Su kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerin de hatalı olduğunu vurgulayan Demirkaya, köyün mevcut içme suyu debisinin ihtiyacı karşılamadığını, bölgedeki diğer su kaynaklarında ise yüksek oranda arsenik tespit edildiğini dile getirdi. Buna rağmen raporda su sorununun sondajla çözülebileceğinin öne sürüldüğünü söyledi.

Hayvancılık verilerinin de gerçeği yansıtmadığını belirten Demirkaya, raporda 60 büyükbaş hayvan bulunduğunun yazıldığını, oysa köyde yaklaşık 200 büyükbaş ve 400 küçükbaş hayvan olduğunu ifade etti.

Taş ocağı sahasının köy merkezine uzaklığının da yanlış aktarıldığını kaydeden Demirkaya, raporda 300 metre olarak belirtilen mesafenin gerçekte 180 metre olduğunu söyledi.

YILDA 140 BİN KAMYON TAŞ ÇIKARTILACAK

Projeyle birlikte yılda 3 milyon 500 bin ton taş çıkarılmasının planlandığını belirten Demirkaya, bunun yaklaşık 140 bin kamyon seferi anlamına geldiğine dikkat çekerek, yoğun trafik yükünün hem köy yolunu hem de D-190 devlet karayolunu olumsuz etkileyeceği ifade etti.

GÜRÜLTÜ SORUNU

Ayrıca patlatmalar sonucu taş savrulma mesafesinin 74 metreye ulaşabileceğini söyleyen Demirkaya, gürültü seviyesinin ise yasal sınırların üzerine çıkacağının bilirkişi raporunda yer aldığını bildirdi.

TÜRBELERİN BULUNDUĞU ALAN

Proje alanı çevresinde “Yorgun Baba” inanç yeri, bir tümülüs ve Vahid Efendi Türbesi gibi önemli kültürel alanların bulunduğunu kaydeden Demirkaya, ancak bunların raporda yeterince dikkate alınmadığını vurguladı.

GERİ DÖNÜLMEZ ZARARLAR AÇILACAK

Açıklamada, projenin tarım alanları, su kaynakları, hayvancılık, köy yaşamı ve kültürel değerler üzerinde geri dönülmez zararlar yaratacağını ifade eden Demirkaya, Çorum Valiliği tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

Açıklamaya CHP, EMEP, Sol Parti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği de destek verdi.

