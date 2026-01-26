Çorum’da 7 kişilik bir ailenin yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevredeki yapılara sıçramadan söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Muhtemel risklere karşı elektrik ve doğal gaz dağıtım ekipleri de bölgede önlem aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.