Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Şenol Öncül AK Parti'ye geçti.
Öncül'e parti rozetini bugün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Törene AK Parti İl Başkanı Yakup Alar da katıldı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan toplantıda, partisine katılanlara rozet taktı.
AK Parti MKYK toplantısında; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, AK Parti’ye katıldı.