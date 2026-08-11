AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Şehir Stadyumu isim hakkının Arca Çorum FK’ya devredildiğini açıkladı.

Yusuf Ahlatcı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verirken, bakanlık tarafından stadyumun isim hakkının Arca Çorum FK'ya verilmesine onay çıktı.

Bu kararla birlikte kırmızı-siyahlı kulüp, stadyumun isim sponsorluğunu belirleyeceği bir firmaya vererek önemli bir gelir elde etme fırsatı yakaladı.

Süper Lig öncesinde kulübün ekonomik yapısına katkı sağlayacak gelişme, Çorum FK camiasında memnuniyetle karşılandı.

Öte yandan Yusuf Ahlatcı'nın daha önce Türk Telekom yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda stadyumun internet altyapısının güçlendirilmesi ve baz istasyonu kapasitesinin artırılması sağlanmıştı.

Ayrıca stadyumda devam eden yenileme çalışmalarına da bakanlık nezdinde önemli destekler verilmişti.