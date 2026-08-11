Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fredy, bu sezon öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Arca Çorum FK’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy, Cuma günü oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çorum FK Tesisleri Toplantı Salonu’nda basın mensuplarının karşısına geçen Fredy, yeni sezon hedeflerinden kadro yapılanmasına, Galatasaray maçından geçen sezonki şampiyonluğa kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“ÖNCELİĞİMİZ TAKIMIN BAŞARISI”

Geçtiğimiz sezon Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi için büyük mücadele verdiklerini belirten Fredy, yeni sezonda da takımın gelişimini sürdürmek istediklerini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, yeni transferlerle birlikte genç ve deneyimli isimlerden oluşan bir kadro kurulduğunu belirterek, “Gelen tüm oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu söylemek istiyorum. Yeni kurulan bir kadroda elbette zamana ihtiyaç olacaktır. Bu zamanı birlikte en iyi şekilde geçirdikten sonra kompakt, çok güzel ve birlikteliği yüksek bir takım oluşturacağımızı düşünüyorum. Umuyorum ki sezon sonunda şehirdeki herkes mutlu bir şekilde sezonu tamamlar” dedi.

Fredy, bireysel istatistiklerden çok takım başarısını önemsediğini vurgulayarak, “Gollerden ya da asistlerden önce takımın başarısı ön planda. Biz takım halinde sahaya karakterimizi göstermek istiyoruz. Goller ve asistler de bu savaş kimliğini ortaya koyduğumuzda gelecektir” diye konuştu.

“GEÇEN SEZON BUNU HERKESE GÖSTERMEK İSTEDİM”

Geçen sezon takımın mücadelesinde önemli rol üstlenen Fredy, sahada mücadele kimliğini ortaya koymaya devam edeceğini söyledi.

Fredy, “Geçen sene kaptandım ve pahalı oyunculardan bir tanesiydim. Ama bunu herkese, sahadaki herkese ilk başta ben göstermek istedim. Aynı şekilde yola devam edeceğim. Birlikte takım halinde mücadele edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in zorlu bir lig olduğuna dikkat çeken Fredy, takımda kendisi ve Gökhan gibi Süper Lig deneyimi bulunan oyuncuların, bu tecrübelerini genç futbolculara aktarmak istediklerini dile getirdi.

“HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK”

Yeni sezon hedefleriyle ilgili net konuşan Fredy, önceliklerinin Süper Lig’de kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcu, “Bu sezon için söyleyebileceğimiz en önemli nokta ligde kalmak olacak. Önce ligde kalmayı hedeflemeliyiz ki sonrasında farklı hedeflere de gidebilelim.

Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Çorum FK’da ilk golü kim atar sorusunu da cevaplayan tecrübeli oyuncu, “Kim atarsa atsın, hiç önemli değil. Önemli olan takımın başarısı. Kim atacak, hepimiz göreceğiz” dedi.

“GEÇEN SEZON BİZE İNANMADILAR AMA BAŞARDIK”

Takımdan ayrılan oyuncular üzerine sorulan soruya da içtenlikle cevap veren Fredy, geçen sezon takıma hizmet eden futbolculara teşekkür ederek, “Onlar bu takımı Süper Lig’e çıkardılar. Çok büyük emekleri oldu. Geçen sene birçok insan bize inanmadı. ‘Çok yaşlı’ dediler, ‘Bu takım kalitesiz’ dediler. Ama günün sonunda hep birlikte bunu başardık ve takımı Süper Lig’e çıkardık. Giden oyuncular noktasında birşeyler söylemem doğru olmaz. Bizim işimizin doğasında ayrılık hep var. Şuan odaklandığım tek nokta bu sezonki başarımız” şeklinde konuştu.

“GALATASARAY KARŞISINDA ,SAVAŞACAĞIZ”

Galatasaray maçını da değerlendiren Fredy, sarı-kırmızılı ekibin gücüne dikkat çekti.

Galatasaray’ın son dört sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Fredy, “Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Biz takım olarak oraya gittiğimizde savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Umuyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılırız” dedi.

Sezon boyunca maç maç ilerleyeceklerini belirten deneyimli oyuncu, “Takımımızın hedefi ligde kalmak olacaktır. Buna maç maç bakacağız, adım adım gideceğiz. Sonrasında bazı hedefler koyabiliriz. Ama öncelikli olarak ligde kalmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“ÇORUM GELİŞMEKTE OLAN, KALİTELİ BİR KULÜP”

Fredy, yeni transferlerin Çorum’a gelme konusunda yaşadığı soru işaretlerini de değerlendirdi. Bazı futbolcularla Çorum ve kulüp hakkında konuştuğunu belirten tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına kulübün gelişime açık yapısından bahsettiğini söyledi.

Fredy, “Buraya gelmek konusunda tereddütleri olan bazı arkadaşlar vardı. Onlara burayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Çok kaliteli bir kulüp olduğunu, gelişmekte olan bir kulüp olduğunu anlattım. Tabiri caizse daha yeni kurulmuş, bebek sayılabilecek bir kulüp ama ileriye gidecek çok yolu var. Yeni gelen oyuncu arkadaşlarım da sezon sonunda bunu kendileri göreceklerdir” dedi.

Fredy, Çorum insanını tanıyan futbolcuların şehir ve kulüp hakkında olumsuz düşünmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.