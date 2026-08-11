Çorum FK, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

16 futbolcuya imza attırarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenileyen kırmızı siyahlıların, Rangers'ın orta saha oyuncusu Mohamed Diomande'yi de transfer etmek üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Çorum FK, Mohammed Diomande’yi İstanbul’a getirdi.

Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından Çorum'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu için Rangers'a 5 milyon 250 bin euronun üzerinde bir teklif yaptığı ve tarafların nihai ücret konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığı belirtildi.

Transferin bu şartlarda gerçekleşmesi halinde Mohamed Diomande, Çorum FK tarihinin en çok bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak. Kırmızı siyahlıların şu andaki en pahalı transferi ise 2.2 milyon euro bedelle FC Rapid 1923'ten alınan Rumen sol bek Andrei Borza.