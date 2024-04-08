2. Amatör Küme’de ilk yarının son hafta maçları gol düellosuna sahne oldu.

A grubunda Mecitözü Gençlerbirliği, Sungurluspor deplasmanında aldığı 6-2’lik galibiyet ile grupta ilk yarıyı lider tamamladı.

Grubun diiğer maçında ise Alacagücü takımı çıkışını sürdürdü.

Buharaspor deplasmanında gol düellosu şeklinde geçen maçtan 5-3’lük galibiyet ile ayrılan Alacagücüspor takımı ilk yarıyı 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

B grubunda ise haftanın zorlu maçında zirvedeki iki takım Bayat Belediyespor ile Osmancıkgücü arasındaki gol düellosundan galip çıkmadı.

Karşılıklı gollerle 2-2 berabere kalan iki takımdan Osmancıkgücüspor 7 puanla ilk yarıyı lider tamamlarken Bayat Belediyespor ise 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

Oğuzlar Belediyespor ise sahasında konuk ettiği Mecitözüspor’a 2-0 mağlup oldu.

Mecitözüspor ilk yarının son maçında ilk galibiyetini aldı ve ilk yarıyı 3’er puanla üçüncü ve dördüncü sırada tamamladı.