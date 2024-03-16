Beltaş 2. Amatör Küme’de A grubunda üçüncü B grubunda ise ikinci hafta maçları yarın oynanacak.

A grubunda ilk iki maçından dört puanla ayrılarak liderlik koltuğuna oturan Buharaspor üçüncü hafa maçında yarın Sungurluspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde bir maç oynayan ve beraberlik ile ayrılan Sungurluspor evinde kazanarak iddiasını ortaya koymak için mücadele edecek.

Maç Sungurlu ilçe sahasında saat 14’de başlayacak.

Grubun diğer maçında ise iki maçından da beraberlik ile ayrılan Düvenci Belediyespor ile bir maç oynayan ve puan alamayan Alacagücüspor takımları yarın saat 14’de Devane sahasında karşı karşıya gelecekler.

B grubunda ise ikinci hafta maçlarında iki maç oynanacak. İlk haftayı kazanarak averajla lider tamamlayan Osmancıkgücüspor sahasındaki ilk maçta yarın saat 15’de ilçe sahasında ilk maçını kaybeden Mecitözüspor ile yapacak.

Grubun diğer maçında ilk haftanın kazanan diğer takımı Bayat Belediyespor ise sahasında saat 14’de Oğuzlar Belediyespor puan mücadelesi verecekler.