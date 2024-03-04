2. Amatör Küme’de sezon dün iki grupta oynanan dört maçla başladı.

Beş takımın mücadele ettiği A grubunda sezonun ilk maçında Mecitözü Gençlerbirliği ile Buharaspor takımları karşılaştı.

Sezonun ilk maçında Buharaspor deplasmanda Mecitözü Gençlerbirliği önünde 2-0 galip gelerek sezona üç puanla başladı.

Grubun diğer maçında ise Düvenci Belediyespor ile Sungurluspor takımları Devane sahasında karşılaştılar.

Maça hızlı başlayan Düvenci Belediyespor 17. dakikada Oğuzhan ve 24. dakikada Furkan’ın attığı gollerle maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son dakikalarında Sungurluspor’un kazandığı penaltı atışını Burak gole çevirdi ve devreyi 2-1 ev sahibi takım önde tamamladı.

İkinci yarının başında Ahmet ile Sungurluspor beraberliği yakaladı.

Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla geçen maçta iki takımda gol yollarında başarılı olamayınca karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle tamamladı ve takımlar sezona birer puanla başladı.

Dört takımın mücadele ettiği B grubunda ise Oğuzlar Belediyespor sahasında Osmancıkgücü ile karşılaştı.

Zorlu geçen maçın ilk yarısında iki takımında çabası sonuç vermedi ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk Osmancıkgücü 47. dakikada Ahmet ve 54. dakikalarda Emrah’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Maçın son dakikasında Mustafa Melih’in golü ile maçı 3-0 kazanan Osmancıkgücü takımı lige üç puanla ve lider olarak başladı.

Grubun diğer maçında ise Mecitözüspor ile Bayat Belediyespor takımları Mecitözü sahasında karşılaştı.

Konuk Bayat Belediyespor rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 2-0 galip ayrılarak sezona üç puanla başladı.