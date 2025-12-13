Çorum FK U 17 takımında forma giyen ve geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında Alanyaspor karşısında ilk kez profesyonel bir maçta forma giyen Atakan Can bu maçta giydiği formayı memleketi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a hediye etti.

Yomra Belediye Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı makamında ziyaret eden Atakan Can, Çorum FK forması ile Alanyaspor karşısında mücadele etmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek bu başarısını artırarak devam ettirmek istediğini söyledi. Can daha sonra maçta giydiği formayı Başkan Mustafa Bıyık’a hediye etti.

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Atakan Can’ın hem karakteri hem de futbol potansiyeliyle gelecek vadettiğini belirterek, Yomralı gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Başkan Bıyık, “Atakan’ın yolu açık olsun. Onu her zaman desteklemeye devam edeceğiz.Bununla birlikte geleceğimiz olan çocuklarımızla yakından ilgilenen Arca Çorum FK yönetimini de yürekten kutluyorum” dedi.