2. Amatör Küme Final Grubunda pazar günü oynanacak son hafta maçlarında bir karşılaşma oynanacak.

Mecitözüspor ile Alacagücüspor takımları arasındaki maça ev sahibi takım çıkmayacağını bildirdiği için bu maç oynanmayacak.

Ligde son hafta maçları öncesinde Osmancıkgücü ve Alacagücüspor takımları ilk iki sırayı garantileyerek 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantilemişti.

2. Amatör Küme’de pazar günü oynanması gereken Mecitözüspor ile Alacagücüspor maçına ev sahibi takım cıkmayacağını bildirdi.

Bu maçtan hükmen galibiyet ile ayrılan Alacagücüspor kupasını evinde düzenlenecek törenle alacak.

2. Küme Final Grubu son haftasında Osmancıkgücüspor ile Mecitözü Gençlerbirliği takımları pazar günü saat 17’de Osmancık ilçe sahasında karşılaşacak ve bu maçın ardından Osmancıkgücü takımı kupasını alacak.