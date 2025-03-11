Çorum'un Kargı ilçesinde mülkiyeti Kargı Belediyesi'ne ait 6 adet arsa satışa çıkarıldı.

Yenimahalle ve Mihrihatun mahallelerinde muhammen bedelleri 726 bin lira ile 8 milyon 430 bin lira arasında değişen arsalar, 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacak.

İhale 25. Mart Salı günü saat 14:00’da Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 2. katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda Belediye encümeni huzurunda her biri ayrı ayrı açık teklif usulü ile ihale edilecek.