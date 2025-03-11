Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yılın ilk fuar ve iş gezisi organizasyonuna imza atmaya hazırlanıyor.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, sanayi esnafına yönelik düzenlediği fuar ve iş gezisi organizasyonlarına Dubai, Özbekistan ve Moskova’dan sonra Kazakistan’ı da ekleyecek.

Başkan Uzun, 15-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek olan Automechanica Fuarı’na katılmak isteyen oda üyelerinin en geç 10 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar Oda Genel Sekreterliğine başvurmalarını istedi.

Yurt dışı fuar ve iş gezilerinin Çorumlu esnafın dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından tanımaları ayrıca ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini görmeleri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Necmettin Uzun, oda olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaya devam edeceklerini kaydetti.