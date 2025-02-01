Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle belirlenen 2024 yılı dış ticaret rakamları açıklandı.

Geçen yıl Çorum’un ihracatı ithalatını geçerek dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2024 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat %10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çorum’da ise Aralık ayında ihracatı 239,5 milyon dolar, ithalatı ise 219,3 milyon dolar oldu. Çorum’un 2024 yılı toplam dış ticaret rakamları da belli oldu.

Geçen yıl ihracatımız 3 milyar 469 milyon 215 bin dolar ithalatımız ise ise 3 milyar 143 milyon 536 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl Çorum 325 milyon 679 bin dolar dış ticaret fazlası verdi.