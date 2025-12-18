1863 yılında kurulan Almanya merkezli gömlek ve bluz üreticisi Eterna, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Şirketin başvurusu Passau Yerel Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sürecin mahkeme gözetiminde yürütüleceği bildirildi.

Eterna yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yükselen üretim ve işletme maliyetleri ile birlikte pazardaki talep daralmasının şirketi kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorladığı belirtildi. Covid-19 salgınının, fiziksel mağaza ağına dayalı hazır giyim perakendesini ciddi şekilde etkilediği, bu durumun şirketin zaten kırılgan olan kârlılık yapısını daha da zayıflattığı ifade edildi.

TOPARLANMA SÜRECİ KALICI SONUÇ VERMEDİ

Şirketin 2021 yılında Şirketlerin İstikrarı ve Yeniden Yapılandırılması Yasası kapsamında başlattığı toparlanma sürecinin kalıcı sonuç vermediği kaydedildi. Eterna, klasik iflas prosedürü yerine öz yönetim modelini tercih ederek, dışarıdan kayyum atanması olmaksızın mahkeme gözetiminde yeniden yapılanma sürecini kendi yönetmeyi hedefliyor. Bu çerçevede alacaklılarla görüşmeler yapılacağı, şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yaklaşık 900 çalışanın mümkün olan en büyük bölümünün korunmasının amaçlandığı belirtildi.