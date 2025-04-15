Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, basın mensupları ile bir araya gelerek 1 yıllık çalışmalarını değerlendirdi.

Görevi devraldıklarında belediyenin 300 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Dere, “Yıllardır ödenmemiş olan 165 milyon TL’lik SGK borcumuzu ödedik. Belediyemizi ciddi bir borç yükünden kurtardık” dedi.

Sungurlu Mesire Kafe’de düzenlenen toplantıda Muhsin Dere, yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dere, toplantıda ayrıca hayata geçirecek olan projelerini anlattı.

‘SGK’YA OLAN BORCUMUZUN TAMAMINI ÖDEDİK’

Belediyeyi 300 milyon lira borç ile devraldığını aktaran Başkan Dere, bu borcun büyük bir kısmını ödediklerini belirterek, “Yıllardır ödenmemiş olan 165 milyon TL’lik SGK borcumuzu, vergi borçlarımızı ve Belediyemizden emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarının tamamını ödedik. Söz verdiğimiz gibi görev süremizin 10. ayında belediyemizi ciddi bir borç yükünden kurtardık” dedi.

‘4 AY İÇİNDE BETON SANTRALİNİ HİZMETE SUNDUK’

Göreve geldikten hemen ilçede hızla gelişen OSB’nin ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verebilmek için atıl vaziyette bulunan mevcut beton santralini eksikliklerini giderek hizmete sunduklarını ifade eden Dere, buradan belediyeye çok ciddi gelir kaynağı elde ettiklerini söyledi.

‘2 YIL İÇİNDE İLÇENİN TAMAMININ İÇMESUYU İSALE HATLARININ YENİLENMESİ PLANLANIYOR’

Su kuyuları ve altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Dere, 2026 yılının sonunda 212 kilometrelik altyapı çalışmalarının tamamını tamamlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Su sorununa çözüm üretebilmek adına sondaj, su kuyusu ve mevcut içme suyu isale hatlarının bakım-onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. 10 adet su kuyusu ve 15000 metre içme suyu hattı İlçemizin kullanımına sunulmuştur. Asbestli boruları değiştirilip abone bağlantısı tamamlanan 37 kilometrelik hattan sonra 42 kilometrelik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için ihalemiz tamamlanmış olup yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Belediyemiz tarafından 2 yıl içinde Sungurlu’nun tamamının içme suyu isale hatlarının yenilenmesi planlanmaktadır.”

Dere, yaptığı diğer hizmetlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ

“Birinci etapta, önceki idarenin, şehrin ana arterlerinde yaptığı beton uygulamasının (bu uygulama yanlış bir uygulama olup yapacağımız sıcak asfalt çalışmalarından daha yüksek verim alınması adına dökülen betonların söküm işlemi gerçekleştirilmiştir) yerine sıcak asfalt dökümü yapılmıştır. Altyapı çalışması tamamlanan yaklaşık 10 kilometrelik ana arterlerimizde sıcak asfalt çalışmalarının ikinci etabı gerçekleştirilmiştir. 2 hafta içerisinde tamamlanan sıcak asfalt döküm çalışmalarımız yol çizgileri ve trafik levhalarıyla birlikte tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.



KAHVE OTAĞI

Mevcutta hizmet gösteren Şehit Pilot Üsteğmen Yılmaz Ergişi Parkı’nın yeterli rağbeti görmediği tespit edilmiş; buna istinaden yaptığımız revizyon çalışmasıyla Kahve Otağı konsepti sosyal tesisimize kazandırılıp gençlerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur.

YUKARI SANAYİ SİTESİ TOPLU İŞ YERİ TEMEL ATMASI

Yukarı Sanayi Sitesi’nde oluşan dükkan ihtiyacına binaen Belediyemizce toplam 200 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde tasarlanmış dükkanların temeli 15 Kasım 2024 tarihinde Sn. Genel Başkan Yardımcımızın ve Sn. Genel Sekreter Yardımcımızın katılımlarıyla atıldı. Proje tamamlandığında ilk etapta 28 yeni dükkan esnafımızın kullanımına sunulacak.

MEMURA SOSYAL DENGE

Belediyemiz ve Türk Yerel Hizmet Sendikamız arasında Sosyal Denge Sözleşmesini imzalayıp memurlarımıza %100 oranında Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır.

DERE ISLAHI

Bu yaz başlayacak dere ıslahı çalışmalarından önce, kış öncesi olası sel ve taşkınlara karşı Budaközü ve Diği derelerinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması Belediyemiz ve DSİ ortaklığıyla gerçekleştirilmiştir.

NİTELİKLİ KONUT

MHP Genel Başkan Yardımcımız Sn. Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter Yardımcımız Sn. Vahit Kayrıcı, AK Parti Çorum Milletvekili Sn. Oğuzhan Kaya ve Belediyemiz girişimleriyle 364 adet konut, 1 adet okul ve 1 adet camiden oluşan TOKİ Projesinde, Manastır Mevkiinde çalışmalar başlamıştır. Konut ihtiyacının karşılanması adına İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından olan İmar Planı Revizyon çalışmalarımız devam etmektedir.

HAYVAN BARINAĞI

Encümen üyesi olduğumuz Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hayvan barınağı projemizin 2025 yılı içerisinde faaliyete geçirilmesi hususunda karar alınmış proje çalışmalarımız tamamlanmıştır.

OSB ORTAKLIĞI

Sungurlu Belediyesi olarak, Sungurlu OSB’ye %20 hisse oranında ortak olduk. Sürdürülebilir sanayinin sağlanması hususunda belediye olarak katkıda bulunabilmek için aldığımız bu karar neticesinde Sungurlu OSB’nin hızlı gelişimine destek verilecektir.

SOSYAL YARDIMLAR

Hilal Kart projemiz neticesinde, ihtiyaç sahibi 100 üniversite öğrencimize her ay düzenli olarak eğitim yardımı yapılmaktadır. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza (öğrencilerimiz dahil) Belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilecekleri passo kart desteği sağlanmıştır. Belediyemiz ve Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında ilçemizin farklı noktalarına ihtiyaç sahibi vatandaşımızın faydalanabilmesi adına kıyafet kumbaraları yerleştirilmiştir.”

‘HALK EKMEK FABRİKASINI KURUYORUZ’

İlçe halkının en büyük ihtiyaçlarından birisi olan Halk Ekmek Fabrikasını kuracaklarını vurgulayan Dere, “Sungurlulu fırıncılarımız ciddi anlamda kaliteli ekmek üretiyorlar özellikle bayram ve tatillerde artan talebin karşılanması adına Halk Ekmek tesisimizi çok kısa bir sürede faaliyete geçireceğiz” dedi.

‘ASFALT PLENT TESİSİ İLE BELEDİYEYE GELİR SAĞLAYACAĞIZ’

Asfalt Plent Tesisinin kurma aşamasında olduğunu ifade eden Dere, buradan da Belediye’ye gelir elde edeceklerini vurgulayarak, “Çorum Belediyesi diğer ilçelerde olduğu gibi sıcak asfalt konusunda gerekli desteği sağlıyor. Bu konuda Çorum Belediye Başkanımız Sn. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür ediyorum. Hem kendi sıcak asfalt ihtiyacımızı karşılayacak hem de satışını gerçekleştirerek Belediyemize bir gelir sağlayacağız” diye konuştu.

‘2025 SUNGURLU’NUN YILI OLACAK’

2025’in Sungurlu’nun yılı olacağını dile getiren Dere, hayata geçireceği yeni projeleri şöyle sıraladı:

“GES, kültür merkezi, halk ekmek fabrikası, asfalt plent tesisi, aşevi, mahalle konakları, kapalı pazar yerleri, otel ve hamam, emekli kafe, evde bakım hizmetleri, kadınlar için kültür gezileri, kapalı otobüs durakları, gençlerimiz için spor tesisleri, kültür ve kariyer gezileri, Sungurlu'daki tarihi ahşap ve taş binaların restorasyonu, dere ıslahları ve peyzaj çalışmaları, dijital billboardlar.”