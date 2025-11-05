Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi.

Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 hacı adayının heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası Ankara’da çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda noter huzurunda çekilen kura sonucunda 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

Kura törenine Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri, hacı adayları ve Başkanlık personeli katıldı.​