Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikleri 2024 yılı Nisan ayından bu yana yürütülen üstyapı seferberliğiyle, 2 bin tır hacmine tekabül eden 44 bin 725 ton sıcak asfalt serimi yapıldığını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Dere, "2026 yılı Sungurlu için şahlanış yılı olacak" dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve başladıktan sonra ilçede yürüttükleri üstyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yol medeniyettir" şiarıyla başlattıkları üstyapı çalışmaların ilçe için bir ilk olduğunu söyleyen Başkan Dere, 2024 yılı Nisan ayından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk yıllık süreçte 44 bin 725 ton sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarının sadece asfaltla sınırlı kalmadığını ifade etti.

90 bin 617 metrekare sathi kaplama asfalt, 95 bin 135 metrekare kilit parke taşı, 24 bin 933 metre bordür çalışması yapıldığını açıklayan Dere, sathi kaplama çalışmalarının özellikle altyapısı henüz yenilenmeyen Karşıyaka, Örnekevler ve Cevheri mahalleleri başta olmak üzere planlı şekilde yapıldığını ifade etti.



"2026 yılı Sungurlumuz için şahlanış yılı olacak"

İcraat esaslı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Dere, "Göreve gelir gelmez öncelikle Alparslan Türkeş Caddesi, Necmettin Erbakan Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ve Çiftlik Mahallemizin ana yolunda sıcak asfalt çalışmamızı tamamlamıştık. Yine 2025 yılında İlhan Saraltın Caddesi, Saratepe Mevkii, Şehit Muammer Çakır Caddesi, jandarma karakolu civarı, Uzar Yeşil Evler, Kardelen Siteleri mevkii, Yukarı Sanayi Sitemizin tamamı, Şehit Adil Yıldız Caddesi ve bağlantı yolları, Akçakent TOKİ mevkiimiz ve bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmamızı tamamlamış olduk. 44 bin 725 tona tekabül eden bu sıcak asfalt çalışmamız Sungurlu için bir ilkti. 44 bin 725 ton deyip geçiyoruz ve bunu başka bir ifadeyle anlatacak olursak, tır sıcak asfalt 1,5 yıllık bir süreçte Sungurlumuzun sokaklarıyla, caddeleriyle buluşturmuş olduk. Yine aynı şekilde 90 bin 617 metrekarelik alanda da sathi kaplama asfalt çalışmamızı gerçekleştirdik. Sathi kaplama asfalt çalışmamız özellikle henüz su altyapısı yenilenmeyen, Karşıyaka Örnek Evler Mahallelerimiz başta olmak üzere Cevheri Mahallemizin tamamında da sathi kaplama çalışmamızı tamamlamış olduk. Yine 95 bin 135 metrekare Sungurlumuzun muhtelif mahalle ve sokaklarında kilit parke çalışmamızı tamamlamış olduk. 24 bin 933 metrelik bordür çalışması gerçekleştirmiş olduk. Üretken belediyecilik anlayışımız ile Sungurlu'muz için algı değil icraat, polemik değil gelecek inşa ediyoruz. 2026 yılı Sungurlumuz için şahlanış yılı olacak inşallah" dedi.