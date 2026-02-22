Çimento, Cam, Seramik İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz başkanlığındaki seramik sektör heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ziyarette seramik sektörüne ilişkin kapsamlı sunum yapılarak öneriler paylaşıldı.

Toplantıya, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Başkanı Z. İlter Yurtbay, TSF Başkan Yardımcıları ve İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyeleri Hakan Çanakcı ve Nihat Özyurt, Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği Başkanı ve TSF Başkan Yardımcısı Enver Sever ile İhracatçılar Birliği Müdürü Erinç Tarhan Özel katıldı.

Toplantıda, seramik sektörünün istihdam, üretim, ithalat ve ihracat performansı bütüncül bir çerçevede ele alınarak, sektörün küresel rekabet gücünü etkileyen güncel gelişmeler değerlendirildi. Bu doğrultuda, sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek öneriler ve beklentiler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletildi.

Türk seramik sektörü, yüksek üretim kapasitesi, ihracat gücü ve katma değerli üretim anlayışıyla cari açığın kapanmasına katkı sağlayan sektörler arasında yer alıyor. (Haber Merkezi)