Son genel ve yerel seçimleri nokta atışı bilen kamuoyu araştırma şirketlerinden Betimar'ın yaptığı son seçim anketi ilk kez TGRT Haber'de açıklandı.

Buna göre AK Parti ile CHP arasında 6 puanlık bir fark var. Şirketin Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı çalışmanın sonuçları da dikkat çekti.

Türkiye'de erken seçim olmadığı takdirde 2028 yılında yapılması beklenen genel seçimlere 2 yıllık bir süre bulunurken siyaset gündemi de her geçen hafta daha da sıcak bir hal alıyor.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında yapılan son seçim anketinin bilgileri paylaşıldı.

AK PARTİ CHP'NİN 6 PUAN ÖNÜNDE

BETİMAR Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman'ın canlı yayında açıkladığı bilgilerde partilerin oy oranında dikkat çekici sonuçlar görüldü. Ankette yer alan siyasi partiler ve oy oranları şu şekilde:

AK Parti: %33,2

CHP: %27,9

DEM Parti: %8,8

MHP: %8,5

İYİ Parti: %6.3

Anahtar Parti: %4,5

Zafer Partisi: %4.3

Yeniden Refah Partisi: %2.8

Türkiye İşçi Partisi: %1,5

Saadet Partisi: %1

Diğer Partiler: %1.2